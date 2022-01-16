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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Спарта
Камбур - Спарта: обзор матча 16 января 2022
Камбур
16.01.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
33'
T. Coremans (АГ)
77'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Спарта
90'
+2
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
Замена
S. Hendriks
️️️️
П. Йостен
87'
Желтая карточка
А. Бангура
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
A. Dalmau
Замена
М. Брей
️️️️
Р. Маулун
74'
73'
Замена
B. Smeets
️️️️
Ю. Намли
65'
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
46'
Замена
Л. Янс
️️️️
Я. Масурас
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
T. Coremans
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Патрик Йостен
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
14
Майкл Брей
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
Спарта
31
Рейк Янсе
ВР
21
Лоран Янс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
3-4-1-2
1
Стевенс
24
Бангура
3
МакИнтош
4
22
ван дер Мер
6
Паулиссен
23
Якобс
10
Маулун
7
Додеман
17
Ульдрикис
17
Йостен
3-2-2-3
28
3
Вриндс
4
14
Мейерс
2
Абелс
21
Масурас
21
Мейнанс
7
Намли
9
9
Ти
32
ван Крой
10
Маулун
14
Брей
14
Брей
10
Маулун
17
Йостен
19
19
17
Йостен
21
Масурас
21
Янс
21
Янс
21
Масурас
7
Намли
10
10
7
Намли
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
Остались в запасе
Камбур
Спарта
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
31
Рейк Янсе
ВР
21
Achraf Madi
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
21
Achraf Madi
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Камбур - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
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