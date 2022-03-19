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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Спарта
НЕК - Спарта: обзор матча 19 марта 2022
НЕК
19.03.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 0
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Спарта
86'
Замена
Я. Масурас
️️️️
М. Энгельс
86'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
В. ван Крой
Замена
J. Vet
️️️️
М. Маттссон
76'
Замена
W. Bony
️️️️
А. Акман
76'
65'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Л. Ти
Желтая карточка
Р. Гут
54'
19'
Желтая карточка
Й. де Кампс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
18
Mathias de Wolf
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
12
Wilfried Bony
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
4-2-2-2
31
Брандерхорст
34
Эль-Каруани
28
ван Рой
26
3
Гут
20
Шоне
6
Пропер
14
Окита
7
Тавсан
19
Акман
8
Маттссон
3-1-3-3
40
Окойе
2
Абелс
22
Дурмиси
3
Вриндс
67
де Кампс
6
Ауассар
7
Намли
24
Верскуерен
32
ван Крой
9
Ти
8
Энгельс
8
Маттссон
15
15
8
Маттссон
19
Акман
12
12
19
Акман
8
Энгельс
21
Масурас
21
Масурас
8
Энгельс
32
ван Крой
21
Мейнанс
21
Мейнанс
32
ван Крой
9
Ти
9
9
9
Ти
Остались в запасе
НЕК
Спарта
22
Робин Руфс
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
18
Mathias de Wolf
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча НЕК - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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