Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Херенвен
Спарта - Херенвен: обзор матча 03 апреля 2022
Спарта
03.04.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
53'
В. ван Крой (П)
67'
А. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Херенвен
90'
+4
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
A. Van Der Heide
88'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Сарр
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
А. Ауассар
79'
72'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Тахири
72'
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. ван Хойдонк
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Ю. Намли
72'
67'
ГОЛ! 1:1!
А. Сарр
Пас отдал
N. Bakker
Замена
A. Dalmau
️️️️
Л. Ти
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. ван Крой
53'
Пенальти не реализован!
Л. Ти
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
24
Арно Верскуерен
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
7
Тибор Халилович
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
3-1-3-3
40
Окойе
3
Вриндс
22
Дурмиси
2
Абелс
67
де Кампс
24
Верскуерен
7
Намли
6
Ауассар
9
Ти
32
ван Крой
8
Энгельс
3-5
22
27
ван Эвейк
5
Дрешевич
24
Каиб
4
9
Сарр
17
ван Хойдонк
8
Тахири
19
Хайе
6
Ауассар
4
4
6
Ауассар
7
Намли
21
Мейнанс
21
Мейнанс
7
Намли
9
Ти
9
9
9
Ти
10
Стеванович
10
Стеванович
9
Сарр
6
Де Йонг
6
Де Йонг
9
Сарр
17
ван Хойдонк
49
Мусаба
49
Мусаба
17
ван Хойдонк
8
Тахири
26
26
8
Тахири
Остались в запасе
Спарта
Херенвен
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Спарта - Херенвен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Херенвен
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+