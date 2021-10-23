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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Херенвен
Утрехт - Херенвен: обзор матча 23 октября 2021
Утрехт
23.10.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 1
Завершен
Херенвен
21'
М. Силла
80'
С. ван де Стрек
23'
В. Янссен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Херенвен
90'
+1
Замена
H. Akujobi
️️️️
С. Де Йонг
Замена
Б. Бенамар
️️️️
М. ван дер Хоорн
88'
85'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Мусаба
85'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
R. Kongolo
Замена
M. Mallahi
️️️️
М. Силла
82'
ГОЛ! 2:1!
С. ван де Стрек
Пас отдал
Х. тер Авест
80'
75'
Замена
Х. Верман
️️️️
A. Van Der Heide
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
О. Буссаид
64'
Замена
Р. Балк
️️️️
К. Тимбер
64'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. ван дер Маарел
64'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
48'
35'
Желтая карточка
R. Kongolo
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Янссен
ГОЛ! 1:0!
М. Силла
Пас отдал
D. Warmerdam
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Херенвен
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
3-3-4
1
Пас
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
6
Махер
23
Тимбер
23
Рамселар
9
Дувикас
49
Буссаид
7
Силла
4
1-3-1-5
5
Дрешевич
21
25
Верман
6
Де Йонг
49
Мусаба
1
7
Халилович
24
Каиб
4
27
ван Эвейк
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
5
Бенамар
5
Бенамар
3
ван дер Хоорн
49
Буссаид
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
49
Буссаид
23
Тимбер
7
Балк
7
Балк
23
Тимбер
7
Силла
37
37
7
Силла
21
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
21
6
Де Йонг
20
20
6
Де Йонг
26
9
Верман
9
Верман
26
49
Мусаба
8
Нигрен
8
Нигрен
49
Мусаба
Остались в запасе
Утрехт
Херенвен
92
Артур Загре
ЛЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
21
Djenahro Nunumete
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
Остались в запасе
21
Djenahro Nunumete
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Утрехт - Херенвен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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