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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Спарта
Витесс - Спарта: обзор матча 19 апреля 2022
Витесс
19.04.2022, вторник, 19:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
5'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Спарта
87'
Желтая карточка
М. Энгельс
79'
Замена
Б. Вриндс
️️️️
A. Dalmau
Желтая карточка
М. Виттек
67'
Пенальти не реализован!
Л. Опенда
64'
59'
Замена
Л. Янс
️️️️
С. Мейнанс
Желтая карточка
Т. Бейтинк
49'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Н. Фредериксен
46'
Замена
Р. Базур
️️️️
Д. Ороз
46'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Т. Домджони
46'
40'
Желтая карточка
А. Ауассар
Желтая карточка
М. Беро
40'
18'
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
5'
ГОЛ! 0:1!
A. Dalmau
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
3-2-3-2
1
Хувен
5
Ороз
5
Дехи
14
Расмуссен
32
Виттек
2
Даса
6
Тронстад
22
Беро
8
Домджони
8
Фредериксен
17
Опенда
3-1-2-4
40
Окойе
2
Абелс
22
Дурмиси
4
67
де Кампс
21
Мейнанс
6
Ауассар
14
ван Мюллем
32
ван Крой
8
Энгельс
9
5
Ороз
23
Базур
23
Базур
5
Ороз
8
Домджони
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Домджони
8
Фредериксен
29
Бейтинк
29
Бейтинк
8
Фредериксен
9
3
Вриндс
3
Вриндс
9
21
Мейнанс
21
Янс
21
Янс
21
Мейнанс
Остались в запасе
Витесс
Спарта
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Витесс - Спарта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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