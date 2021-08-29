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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 29 августа 2021
Утрехт
29.08.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 3 тур
3 : 1
Завершен
Фейеноорд
45+2'
В. Янссен
48'
М. Силла
51'
С. Густафсон (П)
45'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Фейеноорд
Замена
Д. ван ден Берг
️️️️
С. Густафсон
87'
81'
Замена
А. Бальде
️️️️
Й. Торнстра
Желтая карточка
А. Махер
75'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
К. Тимбер
75'
Замена
М. Махи
️️️️
Б. Рамселар
74'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
А. Дувикас
74'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Х. тер Авест
63'
58'
Желтая карточка
Р. Хендрикс
53'
Желтая карточка
Й. Торнстра
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Густафсон
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Силла
Пас отдал
М. ван дер Хоорн
48'
46'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
А. Джаханбакш
45'
+2
Желтая карточка
Г. Тил
ГОЛ! 1:1!
В. Янссен
Пас отдал
А. Дувикас
45'
+2
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
А. Джаханбакш
42'
Желтая карточка
Т. Маласья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Луис Синистерра
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Тейн Трост
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
14
Алиу Бальде
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3-3-4
1
Пас
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
6
Махер
23
Тимбер
23
Рамселар
4
7
Силла
9
Дувикас
86
Густафсон
3-1-1-2-3
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
3
Маласья
21
Торнстра
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
30
Линссен
3
Хендрикс
17
Синистерра
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
23
Тимбер
8
ван Овереем
8
ван Овереем
23
Тимбер
23
Рамселар
10
Махи
10
Махи
23
Рамселар
9
Дувикас
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
9
Дувикас
86
Густафсон
34
ван ден Берг
34
ван ден Берг
86
Густафсон
11
Джаханбакш
14
Эушнес
14
Эушнес
11
Джаханбакш
21
Торнстра
14
Бальде
14
Бальде
21
Торнстра
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
92
Артур Загре
ЛЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Тейн Трост
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
1
Тейн Трост
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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