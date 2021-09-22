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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Утрехт
НЕК - Утрехт: обзор матча 22 сентября 2021
НЕК
22.09.2021, среда, 19:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
0 : 3
Завершен
Утрехт
7'
Б. Рамселар
66'
А. Дувикас
78'
Б. Рамселар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Утрехт
84'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. ван дер Маарел
84'
Замена
Р. Балк
️️️️
Б. Рамселар
Замена
О. Ромени
️️️️
А. Акман
81'
78'
ГОЛ! 0:3!
Б. Рамселар
Пас отдал
М. Махи
77'
Замена
М. Махи
️️️️
А. Дувикас
Замена
J. Vet
️️️️
Э. Тавсан
74'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Л. Шоне
74'
69'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
О. Буссаид
66'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Дувикас
Пас отдал
О. Буссаид
Замена
М. Маттссон
️️️️
М. Дуэлунн
48'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рамселар
Пас отдал
О. Буссаид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
15
Javier Vet
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
4-3-2-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
4
Маркес
26
34
Эль-Каруани
20
Шоне
8
Баррето
7
Тавсан
10
Дуэлунн
14
Окита
19
Акман
3-3-4
1
Пас
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
5
тер Авест
23
Рамселар
8
ван Овереем
6
Махер
4
9
Дувикас
49
Буссаид
7
Силла
7
Тавсан
15
15
7
Тавсан
20
Шоне
5
Бруйин
5
Бруйин
20
Шоне
10
Дуэлунн
8
Маттссон
8
Маттссон
10
Дуэлунн
19
Акман
10
Ромени
10
Ромени
19
Акман
2
ван дер Маарел
14
Янссен
14
Янссен
2
ван дер Маарел
9
Дувикас
10
Махи
10
Махи
9
Дувикас
23
Рамселар
7
Балк
7
Балк
23
Рамселар
49
Буссаид
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
49
Буссаид
Остались в запасе
НЕК
Утрехт
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
92
Артур Загре
ЛЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
20
Joep van der Sluijs
ЦФ
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
2
Sylian Mokono
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча НЕК - Утрехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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