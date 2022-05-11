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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Зволле
Спарта - Зволле: обзор матча 11 мая 2022
Спарта
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
2 : 0
Завершен
Зволле
3'
А. Ауассар
24'
В. ван Крой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Зволле
Замена
М. Энгельс
️️️️
В. ван Крой
84'
65'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Д. Андерсон
Желтая карточка
Л. Ти
63'
Желтая карточка
Д. Абелс
57'
57'
Желтая карточка
П. Клемент
46'
Замена
С. Тедич
️️️️
C. Landu
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
А. Ауассар
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
В. ван Крой
Пас отдал
Ю. Намли
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Ауассар
Пас отдал
В. ван Крой
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
12
Chardi Landu
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
3-1-4-2
40
Окойе
3
Вриндс
14
Мейерс
2
Абелс
67
де Кампс
7
Намли
24
Верскуерен
6
Ауассар
21
Мейнанс
9
Ти
32
ван Крой
3-1-1-5
31
Лампру
33
Андерсон
3
Накаяма
34
де Вит
20
ван дер Белт
12
10
Редан
2
24
Клемент
3
Пал
9
Кастанер
6
Ауассар
4
4
6
Ауассар
32
ван Крой
8
Энгельс
8
Энгельс
32
ван Крой
33
Андерсон
9
Аджич
9
Аджич
33
Андерсон
12
9
Тедич
9
Тедич
12
Остались в запасе
Спарта
Зволле
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
23
Marouane Afaker
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Спарта - Зволле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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