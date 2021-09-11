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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Утрехт
Твенте - Утрехт: обзор матча 11 сентября 2021
Твенте
11.09.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 0
Завершен
Утрехт
90+1'
Р. Преппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Утрехт
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Д. Ротс
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
Р. Преппер
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лимниос
89'
Желтая карточка
М. Угальде
89'
89'
Желтая карточка
А. Махер
Замена
C. Staring
️️️️
В. Брама
87'
82'
Желтая карточка
М. Силла
Желтая карточка
М. Садилек
81'
75'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Б. Рамселар
75'
Замена
A. Dalmau
️️️️
А. Дувикас
74'
Желтая карточка
D. Warmerdam
Замена
Й. Босх
️️️️
М. Влап
66'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
66'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
66'
57'
Замена
М. Махи
️️️️
К. Тимбер
51'
Желтая карточка
В. Янссен
Желтая карточка
М. Хилгерс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
1-3-2-4
1
Уннершталь
20
23
Садилек
6
Брама
6
Зерруки
14
Влап
18
Лимниос
2
Хилгерс
3
Преппер
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
3-3-4
1
Пас
3
ван дер Хоорн
14
Янссен
5
тер Авест
6
Махер
23
Тимбер
23
Рамселар
4
7
Силла
86
Густафсон
9
Дувикас
11
Ротс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
11
Ротс
14
Влап
5
Босх
5
Босх
14
Влап
6
Брама
6
6
6
Брама
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
23
Рамселар
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
23
Рамселар
23
Тимбер
10
Махи
10
Махи
23
Тимбер
9
Дувикас
9
9
9
Дувикас
Остались в запасе
Твенте
Утрехт
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Твенте - Утрехт
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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