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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Гоу Эхед Иглс
Утрехт - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 11 декабря 2021
Утрехт
11.12.2021, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
А. Махер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Дейл
89'
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
81'
Замена
Я. Ботос
️️️️
Б. Лукассен
80'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
И. Кордоба
80'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
Замена
M. Mallahi
️️️️
С. Густафсон
79'
Замена
A. Dalmau
️️️️
А. Дувикас
60'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Р. Балк
60'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
А. Загре
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
88
Филипп Ромменс
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Утрехт
61
Sep van der Heijden
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
10
Мимун Махи
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
4-3-4
92
Загре
3
ван дер Хоорн
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
6
Махер
23
Тимбер
23
Рамселар
7
Балк
86
Густафсон
9
Дувикас
1
Эльшлегель
3-5-1-1
1
Хан
4
Крамер
20
Дейл
26
88
Ромменс
11
Оратмангоен
21
Идзес
2
Лукассен
20
Броуверс
14
Кордоба
3
Лидберг
86
Густафсон
37
37
86
Густафсон
9
Дувикас
9
9
9
Дувикас
92
Загре
4
4
92
Загре
7
Балк
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
7
Балк
14
Кордоба
5
Куйперс
5
Куйперс
14
Кордоба
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
2
Лукассен
90
Ботос
90
Ботос
2
Лукассен
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
Остались в запасе
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
61
Sep van der Heijden
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
10
Мимун Махи
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
61
Sep van der Heijden
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
10
Мимун Махи
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Утрехт - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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6 ноября
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22 октября
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