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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - АЗ Алкмаар
Спарта - АЗ Алкмаар: обзор матча 30 апреля 2022
Спарта
30.04.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
90+4'
В. ван Крой
48'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 1:1!
В. ван Крой
90'
+4
87'
Замена
П. Хацидиакос
️️️️
Й. Класи
87'
Замена
А. Витри
️️️️
Й. Карлссон
Замена
Л. Янс
️️️️
А. Мейерс
84'
80'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
З. Абухляль
80'
Замена
К. Соуа
️️️️
В. Павлидис
Замена
A. Dalmau
️️️️
Ю. Намли
71'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
А. Ауассар
71'
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
З. Абухляль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
23
Marouane Afaker
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
3-1-4-2
40
Окойе
14
Мейерс
3
Вриндс
2
Абелс
67
де Кампс
7
Намли
24
Верскуерен
6
Ауассар
21
Мейнанс
32
ван Крой
9
Ти
4-3-1-2
1
Виндаль
31
Беукема
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
18
Мидтсьё
8
Класи
14
Рейндерс
7
Абухляль
14
Павлидис
21
Карлссон
6
Ауассар
4
4
6
Ауассар
14
Мейерс
21
Янс
21
Янс
14
Мейерс
7
Намли
9
9
7
Намли
8
Класи
4
Хацидиакос
4
Хацидиакос
8
Класи
21
Карлссон
16
Витри
16
Витри
21
Карлссон
7
Абухляль
26
Эвьен
26
Эвьен
7
Абухляль
14
Павлидис
14
Соуа
14
Соуа
14
Павлидис
Остались в запасе
Спарта
АЗ Алкмаар
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
23
Marouane Afaker
ЦП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Tim Coremans
ВР
23
Marouane Afaker
ЦП
24
Jason Meerstadt
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Остались в запасе
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Спарта - АЗ Алкмаар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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