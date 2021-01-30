|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|31
|3
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2021
|1' -78'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|44'
|02.04.2021
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.03.2021
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|78'
|17.03.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Норвич Сити (Норвич)
|13.03.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.03.2021
|68' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|26.02.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.02.2021
|1' -46'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|22'
|30.01.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|20.01.2021
|1' -78'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|16.01.2021
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Миллуолл (Лондон)
|34' 70'
|02.01.2021
|1' -63'
|Престон (Престон)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|29.12.2020
|1' -64'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.12.2020
|1' -61'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|19.12.2020
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|59'
|15.12.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.12.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|09.12.2020
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.12.2020
|59' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.12.2020
|87' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|29.11.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|24.11.2020
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|07.11.2020
|1' -68'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|04.11.2020
|68' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ковентри (Ковентри)
|31.10.2020
|1' -46'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|28.10.2020
|1' -46'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.10.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|80'
|17.10.2020
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|03.10.2020
|1' -59'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.09.2020
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|60'
|19.09.2020
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Кардифф (Кардифф)
|12.09.2020
|59' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)