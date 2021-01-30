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    Sammy Ameobi - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Sammy Ameobi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 31 3 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.04.2021 1' -78' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    44'
    02.04.2021 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.03.2021 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    78'
    17.03.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Норвич Сити (Норвич)
    13.03.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Рединг (Рединг)
    06.03.2021 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.03.2021 68' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
    26.02.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.02.2021 1' -46' Ковентри (Ковентри) 1:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    22'
    30.01.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    20.01.2021 1' -78' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    16.01.2021 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Миллуолл (Лондон)
    34' 70'
    02.01.2021 1' -63' Престон (Престон) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    29.12.2020 1' -64' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.12.2020 1' -61' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    19.12.2020 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    59'
    15.12.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.12.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    09.12.2020 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    05.12.2020 59' -90' Рединг (Рединг) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.12.2020 87' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    29.11.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Суонси (Суонси)
    24.11.2020 1' -90' Борнмут (Борнмут) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    21.11.2020 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    07.11.2020 1' -68' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
    04.11.2020 68' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ковентри (Ковентри)
    31.10.2020 1' -46' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    28.10.2020 1' -46' Лутон Таун (Лутон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.10.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    80'
    17.10.2020 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    03.10.2020 1' -59' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    25.09.2020 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    60'
    19.09.2020 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Кардифф (Кардифф)
    12.09.2020 59' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
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