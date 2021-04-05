Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sammy Ameobi - статистика

#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
31
3
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
05.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 78'
44'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Кардифф
0 : 1
02.04.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
1 : 1
20.03.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.03.2021
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
13.03.2021
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Уотфорд
1 : 0
06.03.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
02.03.2021
Лутон Таун
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 1
26.02.2021
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ковентри
1 : 2
02.02.2021
Ноттингем Форест
1' - 46'
22'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
30.01.2021
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
20.01.2021
Мидлсбро
1' - 78'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
16.01.2021
Миллуолл
1' - 90'
34, 70'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
0 : 1
02.01.2021
Ноттингем Форест
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сток Сити
1 : 1
29.12.2020
Ноттингем Форест
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
26.12.2020
Бирмингем Сити
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Миллуолл
1 : 1
19.12.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
59'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
15.12.2020
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
12.12.2020
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
09.12.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Рединг
2 : 0
05.12.2020
Ноттингем Форест
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
02.12.2020
Уотфорд
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
29.11.2020
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Борнмут
2 : 0
24.11.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Барнсли
2 : 0
21.11.2020
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
07.11.2020
Уиком Уондерерс
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
04.11.2020
Ковентри
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Мидлсбро
1 : 0
31.10.2020
Ноттингем Форест
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
1 : 1
28.10.2020
Ноттингем Форест
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.10.2020
Ротерхэм
1' - 90'
80'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 1
17.10.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
03.10.2020
Бристоль Сити
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
25.09.2020
Ноттингем Форест
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
19.09.2020
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
12.09.2020
Ноттингем Форест
59' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+