Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ноттингем Форест
Норвич Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 09 декабря 2020
Норвич Сити
09.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
45+2'
Я. Серенсен
77'
Э. Буэндия
73'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ноттингем Форест
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Т. Пукки
90'
+2
Желтая карточка
Т. Кантвелл
87'
86'
Замена
C. Jenkinson
️️️️
С. Кристи
86'
Замена
А. Майтен
️️️️
С. Соу
Замена
К. МакЛин
️️️️
Э. Буэндия
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
Т. Кантвелл
77'
Замена
А. Теттей
️️️️
М. Стиперманн
76'
Желтая карточка
М. Ааронс
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
С. Кристи
71'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Г. Артер
63'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Л. Тэйлор
Желтая карточка
Э. Буэндия
59'
Желтая карточка
О. Скипп
53'
ГОЛ! 1:0!
Я. Серенсен
45'
+2
27'
Желтая карточка
С. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
24
Will Swan
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
3-1-2-1-3
23
МакГоверн
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Ааронс
34
Скипп
18
Серенсен
8
Вранчич
22
Стиперманн
10
Буэндия
16
Мартин
20
Пукки
4-1-4-1
30
Самба
4
Рибейру
29
Кристи
2
Фигейреду
6
Уорролл
33
Соу
11
Лолли
31
Артер
19
88
Кафу
33
Тэйлор
20
Пукки
14
Омотойе
14
Омотойе
20
Пукки
22
Стиперманн
6
Теттей
6
Теттей
22
Стиперманн
10
Буэндия
23
МакЛин
23
МакЛин
10
Буэндия
31
Артер
93
Кноккарт
93
Кноккарт
31
Артер
29
Кристи
2
2
29
Кристи
33
Соу
77
Майтен
77
Майтен
33
Соу
33
Тэйлор
10
Герреро
10
Герреро
33
Тэйлор
Остались в запасе
Норвич Сити
Ноттингем Форест
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
24
Will Swan
ЦФ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Норвич Сити - Ноттингем Форест
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+