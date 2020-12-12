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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 12 декабря 2020
Ноттингем Форест
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
90+3'
Д. Уорролл
15'
Х. Дальсгаард
83'
Д. Да Силва
88'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
Вторая желтая
А. Кноккарт
90'
+6
ГОЛ! 1:3!
Д. Уорролл
Пас отдал
А. Кноккарт
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
В. Янельт
89'
Замена
M. Haygarth
️️️️
Э. Маркондес
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Тони
Пас отдал
В. Янельт
86'
Замена
С. Годдос
️️️️
Б. Мбемо
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Да Силва
Пас отдал
С. Каньос
82'
Желтая карточка
Д. Райя
Желтая карточка
А. Кноккарт
79'
67'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
67'
Замена
С. Каньос
️️️️
Т. Фосу
64'
Желтая карточка
А. Тони
Желтая карточка
Б. Самба
64'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
61'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Г. Артер
46'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Лолли
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
М. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
88
Кафу
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
24
Will Swan
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
4-5-1
30
Самба
29
Кристи
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Фигейреду
11
Лолли
31
Артер
88
Кафу
19
22
Йетс
33
Тэйлор
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Маркондес
19
Мбемо
24
Фосу
17
Тони
11
Лолли
93
Кноккарт
93
Кноккарт
11
Лолли
31
Артер
10
Герреро
10
Герреро
31
Артер
10
Маркондес
21
21
10
Маркондес
24
Фосу
7
Каньос
7
Каньос
24
Фосу
19
Мбемо
7
Годдос
7
Годдос
19
Мбемо
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
24
Will Swan
ЦФ
33
Самба Соу
ОП
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
33
Самба Соу
ОП
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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