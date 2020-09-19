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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Кардифф
Ноттингем Форест - Кардифф: обзор матча 19 сентября 2020
Ноттингем Форест
19.09.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
3'
К. Мур
40'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Кардифф
82'
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Беннетт
Замена
А. Майтен
️️️️
C. Jenkinson
81'
77'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Д. Хойлетт
74'
Замена
У. Волкс
️️️️
О. Ожо
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Л. Граббан
74'
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Мур
Пас отдал
Ш. Моррисон
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Д. Лолли
37'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Пас отдал
М. Пак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттингем Форест
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Кардифф
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
2
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Фигейреду
19
11
Лолли
22
Йетс
15
Фримен
11
Граббан
4
Коулбэк
3-5-1-1
12
Смитис
12
Беннетт
35
Нельсон
23
Моррисон
30
Хойлетт
9
Ожо
7
Пак
10
Бакуна
32
Роллс
2
Осеи-Туту
19
Мур
2
77
Майтен
77
Майтен
2
11
Граббан
10
Герреро
10
Герреро
11
Граббан
11
Лолли
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Лолли
12
Беннетт
14
Бамба
14
Бамба
12
Беннетт
9
Ожо
6
Волкс
6
Волкс
9
Ожо
30
Хойлетт
17
Томлин
17
Томлин
30
Хойлетт
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Кардифф
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
1
Joe Day
ЦФ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Day
ЦФ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ноттингем Форест - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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