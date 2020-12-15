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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 15 декабря 2020
Ноттингем Форест
15.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
4'
Ю. Рибейру
87'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 2:0!
Л. Граббан
87'
81'
Замена
Д. Роудс
️️️️
J. van Aken
80'
Желтая карточка
М. Одубайо
Замена
Л. Граббан
️️️️
Л. Тэйлор
76'
75'
Замена
А. Хант
️️️️
Л. Шоу
75'
Замена
I. Brown
️️️️
Д. Виндасс
55'
Замена
К. Патерсон
️️️️
K. Harris
ГОЛ! 1:0!
Ю. Рибейру
Пас отдал
Кафу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ноттингем Форест
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
4-1-4-1
30
Самба
29
Кристи
6
Уорролл
4
Рибейру
22
Мбе Со
33
Соу
19
22
Йетс
77
Майтен
88
Кафу
33
Тэйлор
3-1-5-1
33
Уайлдсмит
12
Лис
28
Одубайо
22
Данкли
29
Шоу
6
Пелюпесси
10
Беннэн
3
Рич
10
Виндасс
7
4
33
Тэйлор
11
Граббан
11
Граббан
33
Тэйлор
29
Шоу
8
Хант
8
Хант
29
Шоу
7
13
Патерсон
13
Патерсон
7
10
Виндасс
24
24
10
Виндасс
4
29
Роудс
29
Роудс
4
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
24
Will Swan
ЦФ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
1
Cameron Dawson
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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