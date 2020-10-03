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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Ноттингем Форест - Бристоль Сити: обзор матча 03 октября 2020
Ноттингем Форест
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
35'
Л. Фримен
12'
А. Вайманн
22'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бристоль Сити
80'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Мартин
77'
Замена
C. Brunt
️️️️
Д. Патерсон
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
А. Майтен
68'
68'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
Замена
С. Соу
️️️️
Г. Артер
68'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
S. Ameobi
59'
43'
Желтая карточка
Э. Моусон
39'
Желтая карточка
Д. Хант
ГОЛ! 1:2!
Л. Фримен
35'
22'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уэллс
Пас отдал
К. Мартин
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
15
Люк Фримен
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
35
Джейми Патерсон
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ноттингем Форест
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Chris Brunt
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
14
Иоанну
22
Мбе Со
29
Кристи
6
Блэкетт
19
77
Майтен
31
Артер
15
Фримен
4
Коулбэк
11
Граббан
3-3-1-3
25
Бентли
4
26
Моусон
32
Хант
10
19
Бакинсон
26
Винер
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Мартин
21
Уэллс
31
Артер
33
Соу
33
Соу
31
Артер
77
Майтен
33
Тэйлор
33
Тэйлор
77
Майтен
19
10
Да Кошта
10
Да Кошта
19
35
Патерсон
11
11
35
Патерсон
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
18
Мартин
18
Дьедиу
18
Дьедиу
18
Мартин
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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