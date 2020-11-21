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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ноттингем Форест
Барнсли - Ноттингем Форест: обзор матча 21 ноября 2020
Барнсли
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
86'
К. Стайлс
88'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ноттингем Форест
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Бриттан
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Вудроу
Пас отдал
К. Бриттан
88'
86'
Желтая карточка
Б. Самба
ГОЛ! 1:0!
К. Стайлс
Пас отдал
К. Вудроу
86'
Замена
К. Одуор
️️️️
А. Моуатт
82'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Чаплин
81'
72'
Замена
Л. Фримен
️️️️
М. Анхель Герреро
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
62'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Фризер
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
88
Кафу
ЦП
15
Люк Фримен
АП
13
Джордан Смит
ЦФ
4-3-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
2
Бриттан
4
Стайлс
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
4-2-1-3
30
Самба
4
Рибейру
29
Кристи
2
Фигейреду
26
Маккена
11
Лолли
22
Йетс
93
Кноккарт
10
Герреро
33
Тэйлор
4
Коулбэк
20
Моуатт
29
Одуор
29
Одуор
20
Моуатт
2
Бриттан
28
Уильямс
28
Уильямс
2
Бриттан
8
Чаплин
20
Адебойежо
20
Адебойежо
8
Чаплин
28
Фризер
16
Томас
16
Томас
28
Фризер
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
10
Герреро
15
Фримен
15
Фримен
10
Герреро
Остались в запасе
Барнсли
Ноттингем Форест
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Ромал Палмер
ЦП
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Барнсли - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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