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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Ноттингем Форест
Уотфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 06 марта 2021
Уотфорд
06.03.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
17'
А. Масина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Ноттингем Форест
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Педро
87'
81'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Г. Бонг
80'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Ф. Кровинович
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Ф. Зинкернагель
80'
Замена
C. SÃ¡nchez
️️️️
А. Грэй
66'
57'
Замена
Кафу
️️️️
Р. Йетс
57'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Л. Фримен
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
50'
Желтая карточка
Ж. Педро
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Масина
17'
10'
Желтая карточка
А. Кноккарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-2-2-2
26
Бахман
25
Масина
5
Троост-Эконг
22
Сьерральта
17
Фемения
12
Сема
19
Хьюз
11
Зинкернагель
7
Сарр
45
Грэй
9
Педро
4-1-2-2-1
30
Самба
6
Уорролл
2
Фигейреду
29
Кристи
13
Бонг
37
Гарнер
10
Кровинович
22
Йетс
93
Кноккарт
15
Фримен
39
Мюррэй
45
Грэй
13
13
45
Грэй
11
Зинкернагель
15
Унгбо
15
Унгбо
11
Зинкернагель
9
Педро
90
Саксесс
90
Саксесс
9
Педро
13
Бонг
6
Блэкетт
6
Блэкетт
13
Бонг
15
Фримен
11
Лолли
11
Лолли
15
Фримен
22
Йетс
88
Кафу
88
Кафу
22
Йетс
10
Кровинович
33
Тэйлор
33
Тэйлор
10
Кровинович
Остались в запасе
Уотфорд
Ноттингем Форест
18
Стипе Перица
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
18
Стипе Перица
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Уотфорд - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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