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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ноттингем Форест
Кардифф - Ноттингем Форест: обзор матча 02 апреля 2021
Кардифф
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
29'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ноттингем Форест
87'
Желтая карточка
Кафу
87'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Кафу
Замена
Р. Колуилл
️️️️
У. Волкс
84'
Замена
М. Харрис
️️️️
К. Мур
84'
72'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
Замена
О. Ожо
️️️️
Л. Бакуна
71'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Х. Уилсон
71'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Роллс
71'
55'
Желтая карточка
Л. Граббан
Желтая карточка
К. Браун
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
С. Кристи
26'
Желтая карточка
С. Кристи
Желтая карточка
М. Пак
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
38
Перри Нг
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Филлипс
35
Нельсон
44
Флинт
3
Браун
10
Санг
6
Волкс
32
Роллс
10
Бакуна
7
Пак
10
Уилсон
19
Мур
4-1-4-1
30
Самба
6
Блэкетт
29
Кристи
6
Уорролл
26
Маккена
37
Гарнер
19
88
Кафу
77
Майтен
22
Йетс
11
Граббан
6
Волкс
10
Колуилл
10
Колуилл
6
Волкс
19
Мур
9
Харрис
9
Харрис
19
Мур
10
Бакуна
9
Ожо
9
Ожо
10
Бакуна
32
Роллс
10
Уильямс
10
Уильямс
32
Роллс
10
Уилсон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Уилсон
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
88
Кафу
4
Коулбэк
4
Коулбэк
88
Кафу
Остались в запасе
Кардифф
Ноттингем Форест
38
Перри Нг
ПЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
38
Перри Нг
ПЗ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Алекс Смитис
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Кардифф - Ноттингем Форест
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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