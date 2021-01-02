Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ноттингем Форест
Престон - Ноттингем Форест: обзор матча 02 января 2021
Престон
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
70'
Л. Граббан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ноттингем Форест
90'
+5
Желтая карточка
Л. Тэйлор
90'
+2
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
88'
Замена
Г. Артер
️️️️
Кафу
Замена
Д. Стокли
️️️️
Ш. Магуайр
87'
Замена
Э. Риис
️️️️
Б. Поттс
77'
Замена
P. Gallagher
️️️️
Т. Бейлисс
77'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Граббан
63'
Замена
Д. Лолли
️️️️
S. Ameobi
52'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Желтая карточка
Р. Ледсон
24'
21'
Желтая карточка
С. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
88
Кафу
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-5-1
1
Радд
2
6
Дэвис
16
Хьюз
20
44
Поттс
4
Ледсон
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Бейлисс
24
Магуайр
4-1-3-1-1
30
Самба
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Рибейру
29
Кристи
33
Соу
19
22
Йетс
88
Кафу
93
Кноккарт
11
Граббан
8
Бейлисс
12
12
8
Бейлисс
44
Поттс
17
Риис
17
Риис
44
Поттс
24
Магуайр
9
Стокли
9
Стокли
24
Магуайр
19
11
Лолли
11
Лолли
19
88
Кафу
31
Артер
31
Артер
88
Кафу
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Престон
Ноттингем Форест
32
Джош Ирл
ЛЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
32
Джош Ирл
ЛЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
27
Jacob Holland-Wilkinson
ЦФ
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Престон - Ноттингем Форест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+