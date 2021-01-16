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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Миллуолл
Ноттингем Форест - Миллуолл: обзор матча 16 января 2021
Ноттингем Форест
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 1
Завершен
Миллуолл
34'
S. Ameobi
70'
S. Ameobi
83'
Р. Йетс
89'
B. Thompson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Миллуолл
Желтая карточка
Б. Самба
90'
+3
89'
ГОЛ! 3:1!
B. Thompson
ГОЛ! 3:0!
Р. Йетс
Пас отдал
Кафу
83'
80'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Уоллес
79'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Т. Пэррот
79'
Замена
B. Thompson
️️️️
Р. Вудс
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
С. Соу
72'
ГОЛ! 2:0!
S. Ameobi
Пас отдал
А. Майтен
70'
64'
Замена
М. Беннетт
️️️️
A. Pearce
64'
Замена
M. Smith
️️️️
К. Зохоре
ГОЛ! 1:0!
S. Ameobi
Пас отдал
С. Соу
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
88
Кафу
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-1-4-1
30
Самба
29
Кристи
26
Маккена
4
Рибейру
6
Уорролл
33
Соу
77
Майтен
19
22
Йетс
88
Кафу
11
Граббан
3-2-2-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
2
Мэлони
15
20
МакНамара
5
Купер
18
Вудс
17
Уоллес
19
Пэррот
7
Зохоре
18
Леонард
33
Соу
33
Тэйлор
33
Тэйлор
33
Соу
7
Зохоре
17
17
7
Зохоре
18
Вудс
8
8
18
Вудс
17
Уоллес
10
Бедварссон
10
Бедварссон
17
Уоллес
19
Пэррот
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
19
Пэррот
15
10
Беннетт
10
Беннетт
15
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Миллуолл
93
Антони Кноккарт
ПВ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ноттингем Форест - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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