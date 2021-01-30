Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Барнсли
Ноттингем Форест - Барнсли: обзор матча 30 января 2021
Ноттингем Форест
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 0
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Барнсли
Замена
Л. Мбе Со
️️️️
Т. Фигейреду
90'
+3
Замена
А. Майтен
️️️️
А. Кноккарт
87'
85'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Кейн
64'
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
Т. Сиббик
61'
Желтая карточка
М. Хелик
60'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
60'
Замена
К. Моррис
️️️️
К. Чаплин
Замена
Ф. Бачиру
️️️️
С. Соу
58'
56'
Желтая карточка
Х. Кейн
Желтая карточка
Г. Бонг
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
88
Кафу
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ноттингем Форест
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
3
Ali Omar
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Самба
13
Бонг
2
Фигейреду
6
Уорролл
29
Кристи
33
Соу
88
Кафу
19
10
Кровинович
93
Кноккарт
11
Граббан
4-3-1-2
40
Коллинс
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
6
Сиббик
4
Стайлс
20
Моуатт
20
Кейн
28
Фризер
12
Вудроу
8
Чаплин
2
Фигейреду
22
Мбе Со
22
Мбе Со
2
Фигейреду
33
Соу
19
Бачиру
19
Бачиру
33
Соу
93
Кноккарт
77
Майтен
77
Майтен
93
Кноккарт
20
Кейн
28
Уильямс
28
Уильямс
20
Кейн
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
8
Чаплин
9
Моррис
9
Моррис
8
Чаплин
6
Сиббик
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
6
Сиббик
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Барнсли
15
Люк Фримен
АП
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
3
Ali Omar
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
3
Ali Omar
ЦФ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Ноттингем Форест - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Барнсли
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+