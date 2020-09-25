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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 25 сентября 2020
Хаддерсфилд Таун
25.09.2020, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
54'
Ф. Кэмпбелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
81'
Желтая карточка
С. Маккена
Замена
Д. Браун
️️️️
Ф. Кэмпбелл
81'
76'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Л. Фримен
Желтая карточка
Р. Стирмен
73'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
И. Мбенза
66'
65'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Л. Тэйлор
60'
Желтая карточка
S. Ameobi
57'
Замена
А. Майтен
️️️️
С. Соу
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Г. Тоффоло
54'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Хогг
43'
29'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
19'
Желтая карточка
С. Соу
Желтая карточка
Д. Хогг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
15
Люк Фримен
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Matty Daly
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4-4-2
29
Хамер
15
Тоффоло
3
Кричлоу
19
Стирмен
2
Пипа
7
Бакуна
6
Хогг
7
Мбенза
10
Притчард
22
Кэмпбелл
37
Корома
4-1-2-1-2
30
Самба
26
Маккена
22
Мбе Со
29
Кристи
6
Блэкетт
33
Соу
19
31
Артер
15
Фримен
4
Коулбэк
33
Тэйлор
6
Хогг
6
Эйтинг
6
Эйтинг
6
Хогг
22
Кэмпбелл
21
Браун
21
Браун
22
Кэмпбелл
7
Мбенза
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Мбенза
33
Соу
77
Майтен
77
Майтен
33
Соу
15
Фримен
11
Лолли
11
Лолли
15
Фримен
33
Тэйлор
11
Граббан
11
Граббан
33
Тэйлор
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
2
Жоэл Перейра
ВР
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
Остались в запасе
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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