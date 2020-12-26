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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: обзор матча 26 декабря 2020
Ноттингем Форест
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Р. Йетс
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Колен
Замена
Д. Лолли
️️️️
А. Майтен
69'
Желтая карточка
Л. Граббан
64'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
С. Соу
61'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
S. Ameobi
61'
46'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
А. Халилович
42'
Желтая карточка
A. Clayton
Желтая карточка
Ю. Рибейру
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-4-1
30
Самба
29
Кристи
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Фигейреду
33
Соу
19
77
Майтен
88
Кафу
22
Йетс
11
Граббан
4-1-2-3
13
Этеридж
4
Робертс
6
Дин
32
Фрэнд
2
Колен
26
Суньич
8
10
Санчес
25
Хоган
10
Халилович
91
Бела
19
93
Кноккарт
93
Кноккарт
19
77
Майтен
11
Лолли
11
Лолли
77
Майтен
33
Соу
33
Тэйлор
33
Тэйлор
33
Соу
10
Халилович
20
Гарднер
20
Гарднер
10
Халилович
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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