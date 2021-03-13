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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Рединг
Ноттингем Форест - Рединг: обзор матча 13 марта 2021
Ноттингем Форест
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
49'
Т. Холмс (АГ)
81'
Я. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Рединг
Желтая карточка
Т. Фигейреду
90'
+1
81'
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
Пас отдал
Л. Жоао
Замена
Л. Фримен
️️️️
Ф. Кровинович
80'
74'
Замена
S. Aluko
️️️️
Г. Пушкаш
Замена
Л. Граббан
️️️️
Г. Мюррэй
72'
61'
Замена
Я. Мейте
️️️️
А. Семеду
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Холмс
49'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Д. Лолли
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ноттингем Форест
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
4
Райан Ист
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
4-1-4-1
30
Самба
13
Бонг
2
Фигейреду
26
Маккена
29
Кристи
37
Гарнер
88
Кафу
19
10
Кровинович
11
Лолли
39
Мюррэй
3-2-3-2
1
Кабрал
17
Идом
26
Мур
26
Макинтайр
12
Холмс
3
Ричардс
29
Лорент
17
Олисе
30
Семеду
19
Жоао
47
Пушкаш
10
Кровинович
15
Фримен
15
Фримен
10
Кровинович
11
Лолли
93
Кноккарт
93
Кноккарт
11
Лолли
39
Мюррэй
11
Граббан
11
Граббан
39
Мюррэй
47
Пушкаш
23
23
47
Пушкаш
30
Семеду
11
Мейте
11
Мейте
30
Семеду
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Рединг
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
19
Lewis Gibson
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
50
Mamadi Camara
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ноттингем Форест - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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