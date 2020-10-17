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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ноттингем Форест
Блэкберн - Ноттингем Форест: обзор матча 17 октября 2020
Блэкберн
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
90'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ноттингем Форест
90'
+3
Замена
С. Соу
️️️️
Д. Лолли
90'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
74'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
Желтая карточка
С. Галлахер
72'
Замена
H. Chapman
️️️️
Д. Бакли
68'
Желтая карточка
Б. Джонсон
58'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Т. Долан
53'
50'
Замена
Г. Артер
️️️️
Д. Коулбэк
28'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
15
Люк Фримен
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Блэкберн
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
31
Гарри Артер
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4-3-1-2
1
Камински
4
Айяла
17
Белл
30
Эванс
24
Ньямб
26
Ленихэн
4
Джонсон
6
Бакли
22
Бреретон
24
Долан
10
Армстронг
4-3-1-2
30
Самба
26
Маккена
14
Иоанну
29
Кристи
2
Фигейреду
22
Йетс
11
Лолли
19
15
Фримен
11
Граббан
4
Коулбэк
6
Бакли
20
20
6
Бакли
24
Долан
20
Галлахер
20
Галлахер
24
Долан
11
Лолли
33
Соу
33
Соу
11
Лолли
4
Коулбэк
31
Артер
31
Артер
4
Коулбэк
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Блэкберн
Ноттингем Форест
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Блэкберн - Ноттингем Форест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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