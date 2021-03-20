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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 20 марта 2021
Брентфорд
20.03.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
12'
А. Тони (П)
63'
Ф. Кровинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Желтая карточка
Э. Маркондес
90'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
86'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
М. Йенсен
86'
81'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Граббан
78'
Желтая карточка
S. Ameobi
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
77'
Замена
С. Годдос
️️️️
В. Янельт
71'
67'
Желтая карточка
Кафу
66'
Замена
Ю. Рибейру
️️️️
Г. Бонг
63'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кровинович
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
35'
Желтая карточка
В. Янельт
26'
25'
Желтая карточка
А. Майтен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тони
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Райя
22
Серенсен
18
Янссон
3
Дальсгаард
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
7
Каньос
19
Мбемо
23
Рид
17
Тони
4-1-4-1
30
Самба
13
Бонг
29
Кристи
2
Фигейреду
26
Маккена
37
Гарнер
77
Майтен
19
10
Кровинович
88
Кафу
11
Граббан
27
Янельт
7
Годдос
7
Годдос
27
Янельт
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
8
Йенсен
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Йенсен
13
Бонг
4
Рибейру
4
Рибейру
13
Бонг
11
Граббан
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Граббан
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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