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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Уотфорд
Ноттингем Форест - Уотфорд: обзор матча 02 декабря 2020
Ноттингем Форест
02.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Уотфорд
90'
+2
Замена
Б. Уилмот
️️️️
К. Кэткарт
Замена
S. Ameobi
️️️️
Д. Лолли
87'
Желтая карточка
Г. Артер
84'
75'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Кина
71'
Желтая карточка
Д. Кина
69'
Желтая карточка
Н. Чалоба
Желтая карточка
А. Кноккарт
54'
Желтая карточка
Д. Лолли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
88
Кафу
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Ноттингем Форест
14
Николас Иоанну
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
0
K. Crichlow
ЦФ
4-4-1-1
30
Самба
29
Кристи
6
Уорролл
4
Рибейру
2
Фигейреду
31
Артер
22
Йетс
11
Лолли
88
Кафу
93
Кноккарт
33
Тэйлор
4-2-1-1-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
20
Кэткарт
2
Нгакия
37
Гарнер
15
Чалоба
8
Кина
7
Сарр
14
Дини
9
Педро
11
Лолли
19
19
11
Лолли
8
Кина
18
Перица
18
Перица
8
Кина
20
Кэткарт
16
Уилмот
16
Уилмот
20
Кэткарт
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Уотфорд
24
Will Swan
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
8
Даниэль Филлипс
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Ноттингем Форест - Уотфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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