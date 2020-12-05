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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ноттингем Форест
Рединг - Ноттингем Форест: обзор матча 05 декабря 2020
Рединг
05.12.2020, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
16'
Л. Жоао (П)
52'
М. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ноттингем Форест
90'
+1
Желтая карточка
Кафу
Замена
S. Baldock
️️️️
Л. Жоао
86'
Замена
L. Gibson
️️️️
О. Ричардс
85'
Желтая карточка
О. Ричардс
82'
Замена
T. Esteves
️️️️
О. Эджария
81'
Замена
S. Aluko
️️️️
М. Олисе
81'
Замена
А. Семеду
️️️️
Я. Мейте
74'
59'
Замена
С. Соу
️️️️
Г. Артер
59'
Замена
S. Ameobi
️️️️
А. Кноккарт
ГОЛ! 2:0!
М. Моррисон
Пас отдал
М. Олисе
52'
46'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
С. Маккена
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Жоао
16'
15'
Красная карточка
Р. Йетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
88
Кафу
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Ноттингем Форест
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
19
Sammy Ameobi
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
5
Моррисон
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
4
Риномхота
17
Олисе
14
Эджария
19
Жоао
11
Мейте
4-4-1-1
30
Самба
4
Рибейру
29
Кристи
6
Уорролл
26
Маккена
88
Кафу
22
Йетс
11
Лолли
31
Артер
93
Кноккарт
33
Тэйлор
17
Олисе
23
23
17
Олисе
3
Ричардс
19
19
3
Ричардс
11
Мейте
30
Семеду
30
Семеду
11
Мейте
14
Эджария
19
19
14
Эджария
19
Жоао
9
9
19
Жоао
31
Артер
33
Соу
33
Соу
31
Артер
26
Маккена
2
Фигейреду
2
Фигейреду
26
Маккена
93
Кноккарт
19
19
93
Кноккарт
Остались в запасе
Рединг
Ноттингем Форест
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
24
Will Swan
ЦФ
20
Michael Dawson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
34
Dejan Tetek
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Остались в запасе
24
Will Swan
ЦФ
20
Michael Dawson
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Рединг - Ноттингем Форест
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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