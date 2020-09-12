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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест: обзор матча 12 сентября 2020
Куинз Парк Рейнджерс
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
54'
Л. Дайкс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Замена
Д. Болл
️️️️
Л. Амос
84'
Желтая карточка
Л. Дайкс
77'
74'
Замена
А. Майтен
️️️️
Л. Фримен
67'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Н. Да Кошта
62'
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
59'
Замена
S. Ameobi
️️️️
Д. Лолли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Дайкс
54'
53'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
22
Райан Йетс
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
15
Люк Фримен
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
Ноттингем Форест
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
3-2-4-1
1
Ламли
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
29
Какай
26
Осайи-Самуэль
5
10
Амос
10
Хаир
11
13
Дайкс
4-2-1-3
30
Самба
6
Лоуренс-Габриэль
6
Блэкетт
2
Фигейреду
6
Уорролл
22
Йетс
11
Лолли
15
Фримен
11
Граббан
10
Да Кошта
4
Коулбэк
10
Амос
4
Болл
4
Болл
10
Амос
11
Лолли
19
19
11
Лолли
15
Фримен
77
Майтен
77
Майтен
15
Фримен
10
Да Кошта
33
Тэйлор
33
Тэйлор
10
Да Кошта
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
11
Пол Смит
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
11
Пол Смит
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Остались в запасе
20
Michael Dawson
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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