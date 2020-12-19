Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ноттингем Форест
Миллуолл - Ноттингем Форест: обзор матча 19 декабря 2020
Миллуолл
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
47'
Т. Брэдшоу
49'
А. Майтен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ноттингем Форест
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Д. Уоллес
90'
Замена
B. Thompson
️️️️
Ш. Уилльямс
90'
Замена
J. Skalák
️️️️
Й. Бедварссон
84'
74'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
А. Майтен
Замена
M. Smith
️️️️
М. Беннетт
72'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
Т. Брэдшоу
72'
69'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
59'
Желтая карточка
S. Ameobi
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Майтен
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Й. Бедварссон
47'
28'
Желтая карточка
С. Соу
20'
Желтая карточка
Ю. Рибейру
Желтая карточка
М. Ромео
16'
14'
Желтая карточка
Кафу
Желтая карточка
Р. Леонард
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-2-4
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
17
Уоллес
10
Беннетт
10
Бедварссон
9
Брэдшоу
18
Леонард
4-1-4-1
30
Самба
22
Мбе Со
6
Уорролл
4
Рибейру
29
Кристи
33
Соу
22
Йетс
19
88
Кафу
77
Майтен
11
Граббан
10
Беннетт
17
17
10
Беннетт
17
Уоллес
7
Бьюри
7
Бьюри
17
Уоллес
10
Бедварссон
9
9
10
Бедварссон
6
Уилльямс
8
8
6
Уилльямс
9
Брэдшоу
19
Пэррот
19
Пэррот
9
Брэдшоу
77
Майтен
93
Кноккарт
93
Кноккарт
77
Майтен
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
Остались в запасе
Миллуолл
Ноттингем Форест
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
Остались в запасе
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Миллуолл - Ноттингем Форест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+