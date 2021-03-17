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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Норвич Сити
Ноттингем Форест - Норвич Сити: обзор матча 17 марта 2021
Ноттингем Форест
17.03.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 2
Завершен
Норвич Сити
9'
Т. Пукки
13'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Норвич Сити
90'
+2
Замена
К. Циммерманн
️️️️
О. Скипп
88'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Доуэлл
88'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Т. Пукки
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Р. Йетс
86'
85'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Л. Рупп
Замена
А. Майтен
️️️️
Л. Фримен
76'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
76'
48'
Желтая карточка
О. Скипп
13'
ГОЛ! 0:2!
К. Доуэлл
Пас отдал
Л. Рупп
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
Л. Рупп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
15
Люк Фримен
АП
13
Джордан Смит
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
0
A. Diallo
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Норвич Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-1-3-1-2
29
Кристи
26
Маккена
6
Блэкетт
2
Фигейреду
37
Гарнер
22
Йетс
19
88
Кафу
15
Фримен
11
Граббан
13
Смит
4-1-3-1-1
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
13
Яннулис
34
Скипп
10
Рупп
26
Доуэлл
23
МакЛин
10
Кантвелл
20
Пукки
15
Фримен
77
Майтен
77
Майтен
15
Фримен
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
22
Йетс
39
Мюррэй
39
Мюррэй
22
Йетс
26
Доуэлл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
26
Доуэлл
34
Скипп
4
Циммерманн
4
Циммерманн
34
Скипп
10
Рупп
18
Серенсен
18
Серенсен
10
Рупп
20
Пукки
9
Хагилл
9
Хагилл
20
Пукки
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Норвич Сити
0
A. Diallo
ЦФ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
22
Марко Стиперманн
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
0
A. Diallo
ЦФ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ноттингем Форест - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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