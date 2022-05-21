Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Paul-JosÃ© Mpoku - статистика

Завершил карьеру
#40 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
25
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Бешикташ
1 : 1
21.05.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
1 : 2
30.04.2022
Карагюмрюк
76' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
4 : 1
17.04.2022
Газиантеп
65' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Коньяспор
3 : 0
03.04.2022
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
2 : 1
20.03.2022
Коньяспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
2 : 0
05.03.2022
Галатасарай
79' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 1
27.02.2022
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
22.02.2022
Коньяспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
4 : 4
18.02.2022
Касымпаша
66' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
2 : 1
13.02.2022
Коньяспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
1 : 0
04.02.2022
Гиресунспор
62' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Алтай
0 : 1
23.01.2022
Коньяспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Коньяспор
1 : 0
27.12.2021
Бешикташ
1' - 59'
45'
Турция. Суперлига, 18 тур
Хатайспор
1 : 3
22.12.2021
Коньяспор
1' - 69'
29, 54'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 0
18.12.2021
Антальяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 4
11.12.2021
Коньяспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 0
06.12.2021
Йени Малатьяспор
61' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
3 : 2
28.11.2021
Коньяспор
1' - 79'
16'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
3 : 0
21.11.2021
Ризеспор
60' - 90'
63'
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
0 : 2
07.11.2021
Коньяспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
2 : 1
30.10.2021
Фенербахче
86' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
1 : 1
02.10.2021
Аланьяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Касымпаша
2 : 2
27.09.2021
Коньяспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
2 : 2
23.09.2021
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 0
19.09.2021
Коньяспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Адана Демирспор
1 : 1
27.08.2021
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
2 : 1
22.08.2021
Истанбул Башакшехир
1' - 67'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 1
16.08.2021
Коньяспор
1' - 59'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+