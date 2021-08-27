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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Коньяспор
Адана Демирспор - Коньяспор: обзор матча 27 августа 2021
Адана Демирспор
27.08.2021, пятница, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
59'
Б. Ассомбалонга
83'
А. Бартакжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Коньяспор
Замена
T. Ãamdal
️️️️
К. Канак
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Демирбаг
90'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
А. Бартакжи
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Бартакжи
Пас отдал
Гильерме
79'
Замена
К. Михаляк
️️️️
З. Битики
79'
Замена
Э. Дачи
️️️️
Э. Чекичи
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Ю. Бельханда
75'
Замена
S. Kurt
️️️️
Л. Кастро
75'
67'
Замена
А. Рахманович
️️️️
С. Дикмен
66'
Желтая карточка
А. Бартакжи
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
М. Варгас
59'
Замена
F. Ezeh
️️️️
М. Балотелли
57'
53'
Желтая карточка
С. Гюрлер
46'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
P. Mpoku
Замена
М. Варгас
️️️️
S. SahintÃ¼rk
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Sedat SahintÃ¼rk
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
11
Зимер Битики
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
26
Izzet Celik
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
3-1-4-2
49
Мурич
26
Канак
6
Гюлер
5
Санук
21
Стамбули
22
Свенссон
11
19
Кастро
20
Бельханда
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
4-2-4
23
Сехич
12
Гильерме
89
Скубич
6
Джалик
42
Бартакжи
6
Дикмен
8
Хаджиахметович
17
Цикалеши
11
Битики
8
Чекичи
40
26
Канак
17
17
26
Канак
20
Бельханда
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
20
Бельханда
19
Кастро
8
8
19
Кастро
11
8
Варгас
8
Варгас
11
45
Балотелли
15
15
45
Балотелли
6
Дикмен
11
Рахманович
11
Рахманович
6
Дикмен
40
7
Гюрлер
7
Гюрлер
40
42
Бартакжи
4
Демирбаг
4
Демирбаг
42
Бартакжи
11
Битики
77
Михаляк
77
Михаляк
11
Битики
8
Чекичи
22
Дачи
22
Дачи
8
Чекичи
Остались в запасе
Адана Демирспор
Коньяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Адана Демирспор - Коньяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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