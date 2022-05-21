Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марк-Орель Каяр
Статистика
Марк-Орель Каяр - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1994 (32)
#16 | Вратарь
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
19
-1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
5 : 0
21.05.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 0
14.05.2022
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
3 : 2
08.05.2022
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
2 : 2
01.05.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
0 : 1
24.04.2022
Брест
82' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 1
17.04.2022
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
3 : 1
10.04.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 2
03.04.2022
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
6 : 1
20.03.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0 : 0
13.03.2022
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
1 : 0
06.03.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Метц
0 : 0
27.02.2022
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
18.02.2022
Метц
1' - 90'
79'
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
1 : 2
13.02.2022
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
0 : 2
23.01.2022
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0 : 1
16.01.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0 : 2
09.01.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 1
22.12.2021
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
4 : 1
12.12.2021
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
4 : 0
05.12.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
1 : 3
01.12.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0 : 1
27.11.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
21.11.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 0
07.11.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1 : 1
30.10.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4 : 1
24.10.2021
Метц
88' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 3
17.10.2021
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3 : 2
03.10.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
26.09.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1 : 2
22.09.2021
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
1 : 1
22.08.2021
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
15.08.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3 : 3
08.08.2021
Лилль
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
5
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+