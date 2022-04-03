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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монако
Метц - Монако: обзор матча 03 апреля 2022
Метц
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 2
Завершен
Монако
63'
И. Амаду
46'
В. Бен-Йеддер
73'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Монако
87'
Замена
Г. Марипан
️️️️
А. Головин
Замена
С. Ниакате
️️️️
Ж. Кана-Бийик
83'
Замена
О. Нгетт
️️️️
К. Н'Дорам
83'
Замена
П. Яд
️️️️
Ф. Канде
82'
82'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Вандерсон
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Боадю
Пас отдал
К. Энрике
Замена
П. Сарр
️️️️
Ф. Булайя
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Амаду
Пас отдал
Ф. Булайя
63'
Замена
Л. Мафута
️️️️
Д. Ламкель Зе
60'
46'
ГОЛ! 0:1!
В. Бен-Йеддер
46'
Замена
М. Боадю
️️️️
Ж. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-4-2-1
16
Каяр
21
Жемерсон
6
Бронн
27
Кана-Бийик
3
Делен
10
Амаду
96
Н'Дорам
5
Канде
60
Ламкель Зе
37
Булайя
12
де Превилль
3-3-1-2-1
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
5
Канде
37
Яд
37
Яд
5
Канде
27
Кана-Бийик
4
Ниакате
4
Ниакате
27
Кана-Бийик
37
Булайя
29
Сарр
29
Сарр
37
Булайя
96
Н'Дорам
11
Нгетт
11
Нгетт
96
Н'Дорам
60
Ламкель Зе
14
Мафута
14
Мафута
60
Ламкель Зе
10
Головин
3
Марипан
3
Марипан
10
Головин
2
Вандерсон
6
Лукас
6
Лукас
2
Вандерсон
10
Мартинш
10
Боадю
10
Боадю
10
Мартинш
Остались в запасе
Метц
Монако
90
Александр Окиджа
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Метц - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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