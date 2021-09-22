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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - ПСЖ
Метц - ПСЖ: обзор матча 22 сентября 2021
Метц
22.09.2021, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
39'
К. Куяте
5'
А. Хакими
90+5'
А. Хакими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - ПСЖ
Желтая карточка
А. Окиджа
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Неймар
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
А. Хакими
Замена
Б. Траоре
️️️️
В. Пажо
90'
+3
Вторая желтая
Д. Бронн
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Сентонс
90'
+1
81'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Н. Мендеш
Желтая карточка
Д. Бронн
73'
70'
Желтая карточка
Н. Мендеш
Желтая карточка
Х. Майга
69'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
М. Гуйе
67'
Замена
С. Ниакате
️️️️
П. Яд
67'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
И. Ньян
66'
65'
Замена
А. Эррера
️️️️
Рафинья
65'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Д. Вейналдум
ГОЛ! 1:1!
К. Куяте
Пас отдал
М. Гуйе
39'
Желтая карточка
П. Яд
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Хакими
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
12
Рафинья
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
4
Сику Ниакате
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
4-1-2-2-1
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
4
Куяте
18
Сентонс
80
Майга
29
Сарр
17
Пажо
37
Яд
26
Гуйе
7
Ньян
4-1-2-1-2
1
Навас
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Перейра
12
Рафинья
23
Вейналдум
10
Неймар
9
Икарди
10
Мбаппе
37
Яд
4
Ниакате
4
Ниакате
37
Яд
17
Пажо
12
Траоре
12
Траоре
17
Пажо
26
Гуйе
37
Булайя
37
Булайя
26
Гуйе
7
Ньян
12
де Превилль
12
де Превилль
7
Ньян
25
Мендеш
7
Дракслер
7
Дракслер
25
Мендеш
12
Рафинья
21
Эррера
21
Эррера
12
Рафинья
23
Вейналдум
11
Ди Мария
11
Ди Мария
23
Вейналдум
Остались в запасе
Метц
ПСЖ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
11
Опа Нгетт
ЛВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
11
Опа Нгетт
ЛВ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Метц - ПСЖ
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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