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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Ренн
Метц - Ренн: обзор матча 17 октября 2021
Метц
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 3
Завершен
Ренн
24'
Г. Лаборд
37'
К. Сулемана
45'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Ренн
Замена
Ш. Сабали
️️️️
Жемерсон
80'
76'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
М. Терье
Желтая карточка
А. Мбенг
72'
68'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
68'
Замена
Л. Майер
️️️️
К. Сулемана
68'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Мелинг
Желтая карточка
П. Яд
64'
57'
Замена
Л. Баде
️️️️
В. Омари
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
П. Сарр
57'
Замена
П. Яд
️️️️
О. Нгетт
46'
Замена
С. Алакуш
️️️️
М. Гуйе
46'
Замена
Б. Траоре
️️️️
В. Пажо
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Пас отдал
Х. Траоре
37'
ГОЛ! 0:2!
К. Сулемана
Пас отдал
Ф. Тайт
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Х. Траоре
Желтая карточка
В. Пажо
20'
3'
Желтая карточка
В. Омари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Амаду Мбенг
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
23
Ленни Лакруа
ЦФ
25
Уильям Микельбренси
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
2-1-3-3-1
90
Окиджа
14
Удоль
21
Жемерсон
96
Н'Дорам
27
Мбенг
17
Пажо
29
Сарр
11
Нгетт
37
Булайя
26
Гуйе
12
де Превилль
4-2-2-2
1
Гомис
14
Траоре
21
Агер
17
Омари
24
Мелинг
27
Бурижо
8
Мартен
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
7
Сулемана
11
Нгетт
37
Яд
37
Яд
11
Нгетт
26
Гуйе
22
Алакуш
22
Алакуш
26
Гуйе
21
Жемерсон
7
Сабали
7
Сабали
21
Жемерсон
17
Пажо
12
Траоре
12
Траоре
17
Пажо
29
Сарр
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
29
Сарр
7
Сулемана
14
Майер
14
Майер
7
Сулемана
24
Мелинг
3
Трюффер
3
Трюффер
24
Мелинг
17
Омари
5
Баде
5
Баде
17
Омари
11
Терье
7
Сантамария
7
Сантамария
11
Терье
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
Остались в запасе
Метц
Ренн
16
Марк-Орель Каяр
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦФ
25
Уильям Микельбренси
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
23
Ленни Лакруа
ЦФ
25
Уильям Микельбренси
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Метц - Ренн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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