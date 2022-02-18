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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Метц
Лилль - Метц: обзор матча 18 февраля 2022
Лилль
18.02.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Метц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Метц
Желтая карточка
Т. Джало
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
И. Амаду
Красная карточка
Э. Жегрова
90'
+2
90'
Замена
П. Сарр
️️️️
Ф. Булайя
Желтая карточка
Ж. Фонте
87'
Желтая карточка
Э. Жегрова
83'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Андре
82'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Б. Йылмаз
82'
79'
Желтая карточка
М. Каяр
79'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Л. Мафута
67'
Желтая карточка
К. Куяте
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Ж. Бамба
67'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Гомес
27'
22'
Желтая карточка
Х. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ЦЗ
3
Тома Делен
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
4-3-1-2
1
Жардим
3
Гудмундссон
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
7
Гомес
21
Андре
8
Шека
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
3-3-2-1-1
16
Каяр
6
Бронн
4
Куяте
10
Амаду
3
Делен
80
Майга
5
Канде
17
Пажо
12
Траоре
37
Булайя
14
Мафута
21
Андре
8
Саншеш
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
19
Бамба
17
Йылмаз
11
Жегрова
11
Жегрова
17
Йылмаз
7
Гомес
22
Веа
22
Веа
7
Гомес
37
Булайя
29
Сарр
29
Сарр
37
Булайя
14
Мафута
11
Нгетт
11
Нгетт
14
Мафута
Остались в запасе
Лилль
Метц
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лилль - Метц
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Пьер Моруа
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