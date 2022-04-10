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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Метц
Бордо - Метц: обзор матча 10 апреля 2022
Бордо
10.04.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 1
Завершен
Метц
52'
Р. Мангаш
68'
М. Ньянг
88'
Х. У-Джо
21'
Д. Ламкель Зе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Метц
ГОЛ! 3:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Я. Адли
88'
Желтая карточка
Х. У-Джо
83'
83'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Ф. Канде
Замена
С. Мара
️️️️
Я. Дилросун
83'
Замена
Я. Адли
️️️️
М. Ньянг
83'
75'
Замена
П. Яд
️️️️
Ж. Кана-Бийик
ГОЛ! 2:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Д. Менса
68'
Замена
Д. Менса
️️️️
С. Грегерсен
63'
56'
Замена
Л. Мафута
️️️️
Д. Ламкель Зе
ГОЛ! 1:1!
Р. Мангаш
52'
Желтая карточка
С. Грегерсен
49'
46'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
Н. де Превилль
42'
Желтая карточка
К. Куяте
Желтая карточка
Т. Лакуа
34'
34'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
Замена
Т. Лакуа
️️️️
Т. Пембеле
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Н. де Превилль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Жан Онана
ОП
77
Данил Игнатенко
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Фали Канде
ЛЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
14
Секу Мара
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
14
Луи Мафута
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Пуссен
7
Мангаш
12
Пембеле
15
Ахмедходжич
2
Грегерсен
23
Гилявоги
14
Онана
77
Игнатенко
24
Дилросун
16
У-Джо
99
Ньянг
3-3-2-1-1
16
Каяр
27
Кана-Бийик
4
Куяте
6
Бронн
3
Делен
96
Н'Дорам
5
Канде
17
Пажо
29
Сарр
60
Ламкель Зе
12
де Превилль
2
Грегерсен
14
Менса
14
Менса
2
Грегерсен
12
Пембеле
6
Лакуа
6
Лакуа
12
Пембеле
99
Ньянг
29
Адли
29
Адли
99
Ньянг
24
Дилросун
14
Мара
14
Мара
24
Дилросун
27
Кана-Бийик
37
Яд
37
Яд
27
Кана-Бийик
5
Канде
11
Нгетт
11
Нгетт
5
Канде
12
де Превилль
37
Булайя
37
Булайя
12
де Превилль
60
Ламкель Зе
14
Мафута
14
Мафута
60
Ламкель Зе
Остались в запасе
Бордо
Метц
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Бордо - Метц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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