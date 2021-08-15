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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Метц
Нант - Метц: обзор матча 15 августа 2021
Нант
15.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Завершен
Метц
12'
Р. Коло Муани
49'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Метц
Желтая карточка
М. Коко
90'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Л. Бляс
88'
83'
Замена
Ш. Сабали
️️️️
П. Сарр
83'
Замена
П. Яд
️️️️
Т. Делен
Замена
С. Корчиа
️️️️
Фабио
82'
Замена
М. Коко
️️️️
Р. Коло Муани
82'
Замена
Р. Перейра де Са
️️️️
Р. Эмон
75'
62'
Замена
Вагнер
️️️️
А. Басси
61'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Х. Майга
Желтая карточка
Л. Бляс
53'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бляс
Пас отдал
М. Саймон
49'
30'
Замена
С. Алакуш
️️️️
К. Н'Дорам
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
М. Саймон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Амин Басси
АП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
70
Вагнер
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
3-3-2-2
40
Лафон
21
Кастеллетто
5
Паллуа
5
Жиротто
8
Аппиа
4
Чиривелья
2
Фабио
27
Саймон
10
Бляс
9
Эмон
9
Муани
4-2-2-1-1
90
Окиджа
18
Сентонс
14
Удоль
6
Бронн
3
Делен
96
Н'Дорам
80
Майга
29
Сарр
17
Пажо
10
Басси
7
Ньян
10
Бляс
22
Траоре
22
Траоре
10
Бляс
2
Фабио
14
Корчиа
14
Корчиа
2
Фабио
9
Эмон
10
Перейра де Са
10
Перейра де Са
9
Эмон
9
Муани
97
Коко
97
Коко
9
Муани
3
Делен
37
Яд
37
Яд
3
Делен
96
Н'Дорам
22
Алакуш
22
Алакуш
96
Н'Дорам
80
Майга
12
Траоре
12
Траоре
80
Майга
29
Сарр
7
Сабали
7
Сабали
29
Сарр
10
Басси
70
Вагнер
70
Вагнер
10
Басси
Остались в запасе
Нант
Метц
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Осман Букари
ПВ
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
14
Осман Букари
ПВ
40
Реми Дескамп
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
26
Мамаду Гуйе
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Нант - Метц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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