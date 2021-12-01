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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Монпелье
Метц - Монпелье: обзор матча 01 декабря 2021
Метц
01.12.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 3
Завершен
Монпелье
70'
Н. де Превилль
36'
Т. Саванье
45+1'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Монпелье
86'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Т. Саванье
85'
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
83'
Желтая карточка
М. Ристич
Замена
А. Басси
️️️️
П. Сарр
81'
Замена
М. Гуйе
️️️️
О. Нгетт
80'
73'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Д. Ферри
72'
Желтая карточка
Ф. Мойе
ГОЛ! 1:2!
Н. де Превилль
Пас отдал
О. Нгетт
70'
Замена
И. Ньян
️️️️
Жемерсон
53'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Мавидиди
Желтая карточка
Д. Бронн
36'
36'
ГОЛ! 0:1!
Т. Саванье
Желтая карточка
П. Сарр
34'
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Н'Дорам
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
3-3-2-1-1
90
Окиджа
6
Бронн
4
Куяте
21
Жемерсон
3
Делен
96
Н'Дорам
18
Сентонс
17
Пажо
29
Сарр
11
Нгетт
12
де Превилль
4-1-2-1-2
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
23
Ристич
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
11
Ваи
45
Мавидиди
96
Н'Дорам
12
Траоре
12
Траоре
96
Н'Дорам
29
Сарр
10
Басси
10
Басси
29
Сарр
11
Нгетт
26
Гуйе
26
Гуйе
11
Нгетт
21
Жемерсон
7
Ньян
7
Ньян
21
Жемерсон
4
Ферри
10
Самбья
10
Самбья
4
Ферри
10
Саванье
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Саванье
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
Остались в запасе
Метц
Монпелье
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Метц - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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