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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Реймс
Метц - Реймс: обзор матча 22 августа 2021
Метц
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
14'
Х. Майга
7'
М. Манетси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Реймс
Желтая карточка
Вагнер
90'
+5
Замена
Б. Траоре
️️️️
В. Пажо
79'
79'
Замена
У. Экитике
️️️️
Э. Гравийон
Замена
Т. Делен
️️️️
П. Яд
74'
60'
Желтая карточка
Э. Гравийон
Замена
Вагнер
️️️️
М. Гуйе
59'
Замена
П. Яд
️️️️
Ш. Сабали
59'
51'
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
М. Кассама
46'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Кафаро
42'
Желтая карточка
Т. Фоке
Желтая карточка
П. Сарр
36'
Желтая карточка
И. Ньян
35'
Желтая карточка
Д. Бронн
31'
ГОЛ! 1:1!
Х. Майга
Пас отдал
П. Сарр
14'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Манетси
Пас отдал
Конан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Илан Кеббаль
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
4
Сику Ниакате
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ЦФ
4-1-3-1-1
90
Окиджа
14
Удоль
4
Куяте
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
7
Сабали
29
Сарр
17
Пажо
26
Гуйе
7
Ньян
3-3-2-1-1
1
Райкович
5
Абдельхамид
4
Фас
55
Гравийон
25
Фоке
5
Манетси
33
Конан
8
Кассама
10
Кеббаль
20
Кафаро
19
Туре
7
Сабали
37
Яд
37
Яд
7
Сабали
Яд
3
Делен
3
Делен
Яд
17
Пажо
12
Траоре
12
Траоре
17
Пажо
26
Гуйе
70
Вагнер
70
Вагнер
26
Гуйе
8
Кассама
7
Шавалерен
7
Шавалерен
8
Кассама
20
Кафаро
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Кафаро
55
Гравийон
22
Экитике
22
Экитике
55
Гравийон
Остались в запасе
Метц
Реймс
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
4
Сику Ниакате
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
4
Сику Ниакате
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
13
Фоде Дукуре
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Метц - Реймс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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