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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Метц
Ренн - Метц: обзор матча 20 марта 2022
Ренн
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
6 : 1
Завершен
Метц
18'
М. Терье (П)
27'
М. Терье
40'
С. Гирасси
54'
С. Гирасси
59'
Х. Траоре
64'
С. Гирасси
87'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Метц
87'
ГОЛ! 6:1!
Л. Мафута
Пас отдал
Д. Бронн
Желтая карточка
Б. Сантамария
82'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
79'
Замена
Ж. Белосян
️️️️
Н. Агер
79'
78'
Замена
А. Мбенг
️️️️
К. Н'Дорам
70'
Желтая карточка
Ф. Канде
Замена
Л. Чауна
️️️️
М. Терье
66'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Л. Майер
66'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
С. Гирасси
65'
ГОЛ! 6:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Бурижо
64'
61'
Замена
Л. Мафута
️️️️
И. Ньян
61'
Замена
О. Нгетт
️️️️
П. Яд
61'
Замена
П. Сарр
️️️️
У. Микельбренси
61'
Замена
Ф. Булайя
️️️️
И. Амаду
ГОЛ! 5:0!
Х. Траоре
Пас отдал
Л. Майер
59'
ГОЛ! 4:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Х. Траоре
54'
ГОЛ! 3:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Бурижо
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Терье
Пас отдал
Б. Бурижо
27'
25'
Желтая карточка
К. Куяте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Терье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Алемдар
24
Мелинг
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Гирасси
3-4-1-2
16
Каяр
21
Жемерсон
6
Бронн
4
Куяте
25
Микельбренси
10
Амаду
96
Н'Дорам
5
Канде
37
Яд
12
де Превилль
7
Ньян
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
21
Агер
24
Белосян
24
Белосян
21
Агер
14
Майер
8
Мартен
8
Мартен
14
Майер
11
Терье
17
Чауна
17
Чауна
11
Терье
9
Гирасси
9
Лаборд
9
Лаборд
9
Гирасси
96
Н'Дорам
27
Мбенг
27
Мбенг
96
Н'Дорам
25
Микельбренси
29
Сарр
29
Сарр
25
Микельбренси
37
Яд
11
Нгетт
11
Нгетт
37
Яд
10
Амаду
37
Булайя
37
Булайя
10
Амаду
7
Ньян
14
Мафута
14
Мафута
7
Ньян
Остались в запасе
Ренн
Метц
11
Матис Тель
ЦФ
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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