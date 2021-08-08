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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Лилль
Метц - Лилль: обзор матча 08 августа 2021
Метц
08.08.2021, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 3
Завершен
Лилль
31'
Ф. Сентонс
41'
М. Удоль
52'
Ф. Сентонс
23'
С. Ботман
81'
Н. Иконе
90+7'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Лилль
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
Б. Йылмаз
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Л. Жозеф
90'
+3
83'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
81'
ГОЛ! 3:2!
Н. Иконе
Пас отдал
И. Лихаджи
79'
Желтая карточка
Н. Иконе
77'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Рейнилду
Замена
Л. Жозеф
️️️️
И. Ньян
71'
60'
Замена
Т. Веа
️️️️
Д. Дэвид
60'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Ю. Языджи
Замена
М. Фофана
️️️️
Ш. Сабали
58'
Желтая карточка
Д. Бронн
56'
Красная карточка
К. Куяте
56'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Сентонс
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Удоль
Пас отдал
И. Ньян
41'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сентонс
Пас отдал
Т. Делен
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Ботман
Пас отдал
Ю. Языджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
70
Вагнер
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
24
Амаду Онана
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-4-2-1
90
Окиджа
3
Делен
6
Бронн
4
Куяте
14
Удоль
80
Майга
96
Н'Дорам
18
Сентонс
29
Сарр
7
Сабали
7
Ньян
4-2-2-3
1
Жардим
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
17
Рейнилду
8
Саншеш
21
Андре
97
Языджи
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
7
Араухо
7
Сабали
2
Фофана
2
Фофана
7
Сабали
Жозеф
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
Жозеф
7
Ньян
75
Жозеф
75
Жозеф
7
Ньян
97
Языджи
93
Иконе
93
Иконе
97
Языджи
17
Рейнилду
80
Лихаджи
80
Лихаджи
17
Рейнилду
15
Дэвид
22
Веа
22
Веа
15
Дэвид
Остались в запасе
Метц
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
70
Вагнер
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
24
Амаду Онана
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
ЦП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
70
Вагнер
ПВ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
24
Амаду Онана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Метц - Лилль
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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