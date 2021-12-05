Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Метц
Монако - Метц: обзор матча 05 декабря 2021
Монако
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
4 : 0
Завершен
Метц
2'
С. Диоп
44'
К. Фолланд (П)
57'
Ж. Мартинш
87'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Метц
90'
Желтая карточка
Б. Траоре
ГОЛ! 4:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
87'
78'
Желтая карточка
Д. Бронн
Замена
Э. Матацо
️️️️
К. Фолланд
73'
71'
Замена
П. Яд
️️️️
Ф. Булайя
71'
Замена
М. Гуйе
️️️️
О. Нгетт
Замена
К. Энрике
️️️️
И. Якобс
66'
Замена
А. Головин
️️️️
С. Диоп
58'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
58'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Мартинш
Пас отдал
С. Диоп
57'
Желтая карточка
К. Фолланд
49'
46'
Замена
П. Сарр
️️️️
И. Ньян
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Ж. Лукас
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Фолланд
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Диоп
Пас отдал
Ж. Мартинш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
12
Бубакар Траоре
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
3-1-1-3-2
1
Нюбель
3
Марипан
21
Дисаси
19
Сидибе
14
Чуамени
6
Лукас
4
Якобс
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Боадю
3-2-2-2-1
90
Окиджа
21
Жемерсон
4
Куяте
6
Бронн
18
Сентонс
3
Делен
12
Траоре
17
Пажо
37
Булайя
11
Нгетт
7
Ньян
4
Якобс
12
Энрике
12
Энрике
4
Якобс
6
Лукас
24
Фофана
24
Фофана
6
Лукас
31
Фолланд
8
Матацо
8
Матацо
31
Фолланд
10
Диоп
10
Головин
10
Головин
10
Диоп
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
37
Булайя
37
Яд
37
Яд
37
Булайя
7
Ньян
29
Сарр
29
Сарр
7
Ньян
11
Нгетт
26
Гуйе
26
Гуйе
11
Нгетт
Остались в запасе
Монако
Метц
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монако - Метц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Монако
Метц
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+