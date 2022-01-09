Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Страсбур
Метц - Страсбур: обзор матча 09 января 2022
Метц
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
50'
Л. Ажорк
90+1'
Ж. Аолу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Страсбур
90'
+2
Замена
А. Каси
️️️️
Д. Ленар
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Ж. Аолу
Пас отдал
Л. Ажорк
Желтая карточка
А. Мбенг
90'
80'
Желтая карточка
Д. Ленар
77'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
К. Гамейро
74'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
️️️️
Н. де Превилль
68'
Замена
А. Басси
️️️️
В. Тшимбембе
68'
Замена
П. Яд
️️️️
У. Микельбренси
61'
Замена
О. Нгетт
️️️️
И. Ньян
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
Ж. Беллегард
Замена
С. Ниакате
️️️️
Жемерсон
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
25
Уильям Микельбренси
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Метц
40
Усман Ба
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
7
Шейх Сабали
ЦП
10
Амин Басси
АП
23
Ленни Лакруа
ЦФ
Страсбур
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
3-1-3-1-3
16
Каяр
3
Делен
27
Кана-Бийик
21
Жемерсон
27
Мбенг
17
Пажо
12
Траоре
12
Тшимбембе
26
Гуйе
25
Микельбренси
7
Ньян
12
де Превилль
3-1-3-1-2
1
Кавашима
24
Жилберт
5
Ньямси
5
Перрен
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Ленар
14
Прсич
28
Томассон
9
Гамейро
19
Ажорк
25
Микельбренси
37
Яд
37
Яд
25
Микельбренси
21
Жемерсон
4
Ниакате
4
Ниакате
21
Жемерсон
12
Тшимбембе
10
Басси
10
Басси
12
Тшимбембе
7
Ньян
11
Нгетт
11
Нгетт
7
Ньян
14
Ленар
19
Каси
19
Каси
14
Ленар
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
9
Гамейро
80
Дьон
80
Дьон
9
Гамейро
Остались в запасе
Метц
Страсбур
40
Усман Ба
ВР
7
Шейх Сабали
ЦП
23
Ленни Лакруа
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
40
Усман Ба
ВР
7
Шейх Сабали
ЦП
23
Ленни Лакруа
ЦФ
Остались в запасе
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Метц - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Страсбур
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+