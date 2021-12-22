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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Метц
Лион - Метц: обзор матча 22 декабря 2021
Лион
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Метц
56'
К. Люкеба
58'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Метц
90'
+2
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
Н. де Превилль
84'
Желтая карточка
А. Мбенг
Замена
И. Слимани
️️️️
Д. Боатенг
77'
74'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Т. Делен
70'
Замена
И. Ньян
️️️️
О. Нгетт
68'
Желтая карточка
Х. Майга
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
ГОЛ! 1:0!
К. Люкеба
Пас отдал
Р. Шерки
56'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
М. Какере
46'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Д. Да Силва
46'
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Пакета
46'
Желтая карточка
Д. Да Силва
39'
34'
Желтая карточка
Жемерсон
Желтая карточка
М. Какере
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лопеш
3
Да Силва
17
Боатенг
23
Люкеба
33
Эмерсон
23
Мендес
27
Густо
8
Какере
10
Ауа
11
Пакета
9
Дембеле
3-3-1-2-1
16
Каяр
4
Куяте
21
Жемерсон
6
Бронн
18
Сентонс
80
Майга
3
Делен
12
Траоре
37
Булайя
11
Нгетт
12
де Превилль
8
Какере
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
8
Какере
11
Пакета
10
Шерки
10
Шерки
11
Пакета
17
Боатенг
19
Слимани
19
Слимани
17
Боатенг
3
Да Силва
9
Экамби
9
Экамби
3
Да Силва
3
Делен
27
Мбенг
27
Мбенг
3
Делен
12
де Превилль
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
12
де Превилль
11
Нгетт
7
Ньян
7
Ньян
11
Нгетт
Остались в запасе
Лион
Метц
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
26
Мамаду Гуйе
ПВ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лион - Метц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
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