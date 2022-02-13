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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Марсель
Метц - Марсель: обзор матча 13 февраля 2022
Метц
13.02.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
52'
Х. Майга
26'
С. Бакамбу
82'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Метц - Марсель
90'
+1
Замена
Л. Балерди
️️️️
Д. Пайет
88'
Желтая карточка
Д. Пайет
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Милик
Пас отдал
С. Колашинац
79'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Б. Дьенг
76'
Замена
А. Милик
️️️️
С. Бакамбу
76'
Замена
С. Колашинац
️️️️
П. Гуйе
71'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Замена
О. Нгетт
️️️️
В. Пажо
70'
Замена
П. Сарр
️️️️
Х. Майга
66'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Мафута
65'
ГОЛ! 1:1!
Х. Майга
Пас отдал
Ф. Канде
52'
Желтая карточка
Б. Траоре
45'
+1
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
Желтая карточка
В. Пажо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ЦЗ
3
Тома Делен
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
37
Фарид Булайя
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
18
Пап Гуйе
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Каяр
4
Куяте
6
Бронн
10
Амаду
5
Канде
80
Майга
3
Делен
12
Траоре
17
Пажо
37
Булайя
14
Мафута
4-1-2-1-2
13
Лопес
14
Лирола
15
Чалета-Цар
2
Салиба
18
Гуйе
8
Камара
8
Жерсон
6
Гендузи
10
Пайет
9
Дьенг
94
Бакамбу
80
Майга
29
Сарр
29
Сарр
80
Майга
17
Пажо
11
Нгетт
11
Нгетт
17
Пажо
14
Мафута
7
Ньян
7
Ньян
14
Мафута
18
Гуйе
23
Колашинац
23
Колашинац
18
Гуйе
10
Пайет
26
Балерди
26
Балерди
10
Пайет
9
Дьенг
7
Ундер
7
Ундер
9
Дьенг
94
Бакамбу
30
Милик
30
Милик
94
Бакамбу
Остались в запасе
Метц
Марсель
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
37
Папа Яд
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Метц - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Сен-Симфорьен
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